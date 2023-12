Anas: bando da 63 milioni in 21 lotti per il controllo qualità dei materiali

Appalto suddiviso in 21 lotti per i servizi di controllo di qualità dei materiali nei cantieri Anas, inclusi un megalotto della statale Jonica, in Calabria, i lavori del Giubileo a Roma e gli interventi per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La società del Polo Infrastrutture del gruppo Fs, ha pubblicato oggi il bando di gara che vale in tutto 63 milioni di euro. Il contratto, informa una nota, sarà così ripartito: 4,5 milioni di euro per il megalotto della strada statale 106 “Jonica” (lotto...

