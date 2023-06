Anas, in gara 16 lotti da 10 milioni ciascuno per il consolidamento dei versanti di Alessandro Lerbini

Al via anche l'accordo quadro da 70 milioni per innalzare gli standard di sicurezza sulle principali statali dell'Emilia Romagna









Con due bandi di accordo quadro l'Anas manda in gara opere per complessivi 230 milioni. Il primo appalto prevede l'esecuzione dei lavori di consolidamento di versanti e protezione del corpo stradale, suddiviso in 16 lotti territoriali da 1o milioni ciascuno per un totale di 160 milioni. Le offerte dovranno pervenire entro il 28 luglio.



Con un secondo avviso da 70 milioni l'Anas assegna l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all'innalzamento degli standard di sicurezza della...