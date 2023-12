Anas, in gara la manutenzione delle gallerie nel Centro-Sud con accordi quadro per 150 milioni

Anas ancora protagonista del mercato dei lavori pubblici. Al via altri due appalti per un valore complessivo di 207 milioni. La gara più rilevante riguarda l’accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale delle gallerie nel Centro-Sud Italia. La gara, dal valore complessivo di 150 milioni, è suddivisa in 2 lotti da 75 milioni ciascuno.

Il lotto 1 interessa Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia; ...