Imprese

Anas, Gemme: oltre mille assunzioni negli ultimi tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028

L’Ad della società ha parlato a Roma, nella lectio magistralis all’Università Lumsa: nel corso di quest’anno ha avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro

di El. & E.

«Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi». Lo ha detto l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma Lumsa.

«Nel dettaglio – prosegue l’Ad Gemme - negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa...

