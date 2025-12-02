Anas, Gemme: oltre mille assunzioni negli ultimi tre anni e ulteriori 900 risorse entro il 2028
L’Ad della società ha parlato a Roma, nella lectio magistralis all’Università Lumsa: nel corso di quest’anno ha avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro
«Negli ultimi tre anni Anas ha registrato una crescita significativa della propria forza lavoro con un incremento di oltre 1.000 dipendenti pari al 15% dell’organico. Il piano industriale prevede entro il 2028 un’ulteriore crescita di oltre 900 persone, +12% rispetto a oggi». Lo ha detto l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso di una lectio magistralis all’Università di Roma Lumsa.
«Nel dettaglio – prosegue l’Ad Gemme - negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa...