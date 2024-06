Anas ottiene la certificazione per tre norme internazionali

Anas, società del polo infrastrutture del Gruppo Fs, ha ottenuto la certificazione per tre norme internazionali: Iso 14001 (sistema di gestione ambientale), Iso 45001 (sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro) e Iso 39001 (sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale). In particolare, quest’ultima certificazione rappresenta l’impegno di Anas per raggiungere il traguardo della riduzione del 50% delle vittime di incidenti stradali come previsto dall’Agenda 2030 per lo...

