Anas verso l’autonomia: il governo la spinge fuori da Fs
Per il titolare del Mit è stata una «scelta sbagliata mettere insieme asfalto e ferro». L’Ad Gemme: quest’anno arriveremo a 4,6 miliardi di produzione con un Ebitda «importante». Nel 2025 gare per 1,5 miliardi e aggiudicazioni per 2,9 miliardi
«Qualche anno fa secondo me è stata una scelta sbagliata mettere l’asfalto con il ferro». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo alla giornata del cantoniere promossa dall’Anas. Salvini ha aggiunto che «il mio obiettivo è ...» e ha fatto un gesto di separazione, precisando che «l’Anas ha una sua identità e deve tornare ad avere una sua autonomia. Credo che il business di Anas possa essere meglio gestito in totale autonomia». Sulla separazione societaria Salvini ha...