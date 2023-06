Anas, in Umbria gara da 48,7 milioni per mettere in sicurezza la Ss 685 Sant'Anatolia di Narco-Norcia di Alessandro Lerbini

Opere Anas da quasi 50 milioni in Umbria. Al via la gara di accordo quadro quadriennale per i lavori di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale sulla Ss 685 – S. Anatolia di Narco-Norcia ricompresi nel programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità.

L'intervento, dal valore di 48.743.750 euro, è finanziato con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc. Il cantiere avrà una durata di 1.460 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 24 luglio...