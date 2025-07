Ance, Romain Bocognani nuovo direttore generale

Romain Bocognani assume dal 1° luglio l’incarico di direttore generale dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance). Lo comunica l’associazione in una nota, informando che Bocognani, 46 anni, ingegnere civile nato a Grenoble, è stato nominato dal Consiglio generale del 21 maggio scorso come successore di Massimiliano Musmeci. Prima di approdare in Ance, il neodirettore «vanta un’importante carriera come civil servant presso la pubblica amministrazione in Francia e in Italia e come esperto presso la Commissione europea e organismi internazionali».

In particolare, al ministero francese dei Lavori pubblici è stato responsabile della Divisione studi, infrastrutture e mobilità. Presso la Commissione europea e l’Ocse ha partecipato a ricerche in qualità di esperto della valutazione economico-finanziaria dei progetti di infrastrutture di trasporto. Infine, al ministero delle Infrastrutture italiano ha lavorato all’interno della Divisione reti e corridoi transeuropei. Nel 2008 è arrivato in Ance nazionale ricoprendo vari incarichi, prima nel centro studi e poi nella direzione generale, con il ruolo di vice direttore generale da fine 2018.

«Il Consiglio di presidenza e tutta l’Associazione - conclude la nota - ringraziano Massimiliano Musmeci per aver guidato con impegno la struttura in un momento cruciale per il comparto dell’edilizia e augurano buon lavoro a Bocognani, in vista delle importanti sfide che attendono il Paese su cui il settore delle costruzioni sarà chiamato a svolgere un ruolo determinante, come casa e rigenerazione urbana, infrastrutture e adattamento, dignità del lavoro e rivoluzione digitale».