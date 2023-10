Anche il comandante dei vigili deve «strisciare» il badge di Pietro Alessio Palumbo

Link utili Cassazione civile, sentenza n. 21607/2023 Sezione Lavoro

Nel caso in cui abbia deciso di uscire dal palazzo municipale e continuare a lavorare da casa









Secondo la Corte di cassazione (sententa n. 21607/2023) anche il comandante dei vigili del Comune, se decide di uscire dal palazzo municipale e continuare a lavorare da casa, deve timbrare l’uscita dal servizio. E non conta che tale attività sia svolta da casa per esigenze di servizio o adempimenti improcrastinabili e persino per più ore del dovuto: tutti i dipendenti devono strisciare il badge ogni volta che si allontanano dalla sede di lavoro dove abbiano timbrato l’entrata.

Nella vicenda il comandante dei vigili era stato licenziato per falsa attestazione della presenza in servizio. Il dipendente si era giustificato con la natura delle funzioni svolte in virtù delle quali non sarebbe stato tenuto a utilizzare il badge per documentare la presenza in ufficio; non essendo neppure vincolato all’osservanza di un orario di lavoro oltre quello di trentasei ore previsto contrattualmente. Orario minimo che non era controverso che egli avesse rispettato senza che fosse stato arrecato alcun pregiudizio economico al datore di lavoro non avendo percepito alcun compenso per lavoro straordinario ovvero riposi compensativi; avendo al contrario svolto attività lavorativa ben oltre detto orario minimo. Peraltro – a suo dire – in tali circostanze, se avesse timbrato in uscita, sarebbe stato privato della tutela antinfortunistica assicurata dall’INAIL nonché della qualifica di agente di polizia: il luogo di lavoro del Comandante non era il Municipio ma, per esigenze di servizio, l’intero territorio comunale. E come responsabile del servizio di protezione civile era tenuto a conoscere tempestivamente le allerte della protezione civile: conoscenza che nel periodo contesto aveva potuto acquisire solo dal pc di casa atteso che quello d’ufficio non era accessibile a causa di un sistema di protezione aggirabile solo in presenza del dipendente che lo aveva installato e all’epoca assente per malattia. Dal che aveva continuato a lavorare dalla propria abitazione mediante l’utilizzo del cellulare, una ricetrasmittente e il suo pc personale.

Secondo la Suprema Corte le mansioni svolte dal Comandante della Polizia Municipale con relativa possibilità di eseguire la prestazione anche al di fuori dall’ufficio, sul territorio e persino dall’abitazione non vale di per sé ad escludere che il lavoratore sia comunque tenuto ad utilizzare il contrassegno marcatempo: dovendo in ogni caso certificare un orario stabilito. È irrilevante anche che svolga più ore dovendo comunque giustificare perché in concreto abbia scelto di lavorare da casa invece che presso la sede ordinaria d’ufficio. In questo senso è improprio anche il richiamo alla normativa antinfortunistica INAIL perché in circostanze come quelle in vicenda una tale eventuale giustificazione a ben vedere è abusivamente tesa ad estendere tale tutela dagli infortuni anche all’abitazione privata in assenza di una precisa autorizzazione ovvero quantomeno una indicazione scritta del datore per l’utilizzo di quest’ultima quale luogo di lavoro.