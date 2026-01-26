Anche la copertura parziale trasforma il pergolato in tettoia

Basta anche una copertura parziale e non facilmente amovibile per trasformare il pergolato in una tettoia e a rendere necessario il titolo edilizio. Lo ha ribadito recentemente il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di un residente in un comune pugliese, il cui ente gli ha contestato - tra le altre cose - la copertura di una struttura in pilastrini e travi di legno sulla terrazza del fabbricato, emanando un’ordinanza di demolizione .

Nel caso specifico, la struttura, di 5 metri per 4 e alta ...