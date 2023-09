Anche la Corte dei conti contro i dissesti infiniti di Maria Nardo

La delega per la revisione delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede l'individuazione di termini definiti per la gestione e liquidazione delle procedure di risanamento









Già il 21 marzo 2014 la sezione delle Autonomie della Corte dei conti, in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Finanze, sottolineava la reale difficoltà di risanamento degli enti locali senza aiuti straordinari da parte dello Stato. Per la magistratura contabile la normativa che, a seguito della riforma costituzionale, ha introdotto il principio per cui gli enti dissestati devono provvedere al risanamento senza alcun aiuto da parte dello Stato, ha posto fine alla precedente situazione caratterizzata...