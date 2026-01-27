Ancora pochi giorni a disposizione degli enti per allineare la Pcc. Solo fino al 31 gennaio 2026 (salvo proroghe) tutte le amministrazioni pubbliche possono lavorare per bonificare i dati delle fatture e dei pagamenti presenti nel canale dei crediti commerciali di AreaRGS con effetti sugli indicatori al 31 dicembre 2025. Dopo tale data non sarà più possibile ricalcolare stock e indicatori e di conseguenza saranno cristallizzate le informazioni presenti e resi definitivi gli indicatori calcolati dal...

