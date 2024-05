Ancora senza bilancio il 64% dei Comuni della Sicilia

In Sicilia, il 64% dei Comuni, ovvero 250 su 391, non ha ancora inviato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) il bilancio di previsione per il triennio 2024/26.

A livello nazionale, su 7905 enti, 7043 hanno inviato alla Bdap il loro bilancio approvato, mentre 862 Comuni sono in gestione provvisoria, rappresentando circa l’11% del totale. Nonostante il termine di legge per l’approvazione del documento di programmazione fosse fissato al 15 marzo, e nonostante il periodo di trenta giorni...