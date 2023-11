Anticorruzione e trasparenza, slitta al 31 gennaio la relazione annuale del responsabile di Manuela Sodini

Per consentire di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione dedicata del Piao o dei Piani triennali di prevenzione

Anac differisce al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione della relazione annuale del responsabile anticorruzione e trasparenza.

Come si apprende dal comunicato dell’Autorità, è stato ritenuto opportuno prorogare al 31 gennaio 2024 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale per consentire ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione...