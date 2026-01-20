Antincendio, dopo Crans-Montana i Vigili del Fuoco chiariscono le regole tecniche sui locali

Dopo il tragico incendio di Crans Montana, che ha causato la morte di 40 giovani, la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, in una circolare firmata dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spiega come distinguere le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. Una distinzione che non sempre disegna una linea di demarcazione così netta, specie...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi