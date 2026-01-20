Antincendio, dopo Crans-Montana i Vigili del Fuoco chiariscono le regole tecniche sui locali
La direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica spiega come distinguere le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione incendi
Dopo il tragico incendio di Crans Montana, che ha causato la morte di 40 giovani, la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, in una circolare firmata dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spiega come distinguere le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. Una distinzione che non sempre disegna una linea di demarcazione così netta, specie...