Antiriciclaggio, entro l'11 dicembre prima comunicazione dei titolari effettivi

La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio

Scade l’11 dicembre 2023 l’obbligo della prima comunicazione dei titolari effettivi di tutte le società di capitali, degli enti dotati di personalità giuridica e dei trust e istituti giuridici affini. L’articolo 20, comma 1, del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso una apposita procedura telematica, al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio e riguarderà i seguenti soggetti:

I. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese;

II. le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al Dpr 361/2000;

III. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

In particolare, le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, sono (anche se costituite in forma consortile):

a) le società per azioni;

b) le società a responsabilità limitata;

c) le società in accomandita per azioni;

d) le società cooperative.

Le persone giuridiche private interessate all’obbligo sono invece individuate dall’articolo 1, comma 2, lettera h) del Decreto 55/2022 del ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico (oggi ministero delle Imprese e del Made in Italy), che le circoscrive alle: «…associazioni fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende inoltre anche agli enti iscritti nei registri regionali».

Tale adempimento non riguarda dunque i soggetti pubblici, le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

Ai fini della individuazione del titolare effettivo, devono essere utilizzati i seguenti criteri:

1. proprietà. Nel caso di società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2. controllo. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora, infine, l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più soggetti, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (tale criterio deve comunque essere utilizzato in maniera residuale).

I primi due criteri possono essere applicati in forma “scalare” o in forma cumulativa.

L’adempimento, che scade l’11 dicembre prossimo, deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni e di mera intermediazione telematica. La mancata comunicazione è sanzionata secondo le disposizioni dell’ articolo 2630 del codice civile.