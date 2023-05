Antisismica e sconti green: il Def rilancia il riordino di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Bisognerà tuttavia far sì che le nuove misure siano sostenibili per l’Erario









L'eterno cantiere della riforma dei bonus edilizi non si è chiuso con la legge di conversione del decreto Cessioni. Anzi, nei prossimi mesi potrebbe entrare in una fase ancora più calda, con il ripensamento strutturale di molte delle agevolazioni collegate al lavori in casa. Un riferimento chiaro a questo progetto è contenuto nell'ultimo Documento di economia e finanza. Dopo avere riepilogato gli ultimi interventi in materia di bonus e cessione dei crediti, il ministero dell'Economia spiega: «Superata...