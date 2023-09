Antitrust: «no» all'affidamento in house per mancanza di utili d'impresa di Alberto Barbiero

Link utili Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere del 12 maggio 2023 Altri provvedimenti

L'Autorità chiarisce come la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio pubblico richieda la copertura di tutti i costi, inclusi quelli di capitale









L'affidamento in house non può essere motivato sostenendo che lo stesso comporta costi di servizio più bassi per mancanza di utili d'impresa.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affrontato in alcuni atti di controllo sulla costituzione di società partecipate la particolare questione della mancata remunerazione di capitale, assunta da alcune amministrazioni a sostegno della scelta della particolare forma di gestione di un servizio pubblico locale.

I pareri motivati AS 1897 e AS 1909...