Antitrust, no all’aggregazione solo «formale» per la gestione del servizio idrico integrato
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna boccia la gestione frammentata e, di conseguenza, priva di spessore industriale
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna sul tema del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Macerata con toni molto duri (AS2130 - AATO3 Marche – Gestore Unico Servizio Idrico Integrato), nei confronti dei Comuni della Provincia di Macerata visto che si ostinano, almeno questo è il parere della Autorità, a fare il gioco delle tre carte nella speranza di mantenere una abnorme frammentazione dei gestori del SII, che risultano essere addirittura 8, oltre a 3 holding che le controllano...
