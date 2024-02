Ape sociale, si parte: ecco le istruzioni dell’Inps

Con la circolare dell’Inps pubblicata il 20 febbraio scatta l’operatività delle modifiche normative apportate dalla legge di Bilancio 2024. La circolare, «condivisa con il ministero del Lavoro», fornisce le istruzioni operative per consentire la prosecuzione della fase sperimentale dello strumento per l’ottenimento dell’anticipo pensionistico. Come è noto, la legge di bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo di sperimentazione, innalzando di cinque mesi l’età anagrafica richiesta ai potenziali...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi