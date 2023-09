Aperto il portale Rgs, al via il primo corso di formazione sul Quadro concettuale Accrual di Patrizia Ruffini

Dalle parole ai fatti. La riforma 1.15 del Pnrr, che punta a dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale a base Accrual, è passata alla fase operativa con l'apertura, nei primi giorni di settembre, del portale della Ragioneria dello Stato sulla formazione online.

Le credenziali per accedere al sito, (https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html) fornite via email, sono le medesime utilizzate per entrare nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (Pcc...