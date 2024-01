Appalti, in aumento del 34% le interdittive per mafia Nel 2023 i provvedimenti sono aumentati a 2.007 (da 1.495 del 2022): guidano la graduatoria la Campania (490, +47%) e la Sicilia (390, +84%). Nel Centro-Nord resta in testa l’Emilia-Romagna (in calo a 215)