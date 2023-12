Appalti digitali dal 1° gennaio: solo 33 soggetti abilitati nel registro dell’Anac

Anche in assenza di una proroga dell’ultim’ora - magari con il consueto decreto Milleproroghe di fine anno - la vicenda degli appalti digitali obbligatori dal 1° gennaio rischia di trasformarsi in una pesantissima spada di Damocle per il mercato degli appalti di inizio 2024. All’apertura al pubblico del registro Anac delle piattaforme digitali certificate - appena avvenuto - si è scoperto che il numero degli enti abilitati è addirittura inferiore alle più pessimistiche previsioni, di cui avevamo ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi