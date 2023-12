Appalti digitali e trasparenza, le indicazioni dell’Anac per assolvere gli obblighi dal 1° gennaio

Arrivano con la delibera n. 582, concordata con il ministero delle Infrastrutture, le indicazioni dell’Autorità Anticorruzione sulle novità che lo sblocco della disciplina sulla digitalizzazione degli appalti comporterà dal primo gennaio per le stazioni appaltanti. Va detto subito che le indicazioni arrivano a meno di due settimane dal via, con le ferie natalizie di mezzo, e con la pesante penalizzazione dei pochissimi soggetti che si sono mossi per tempo, prendendo sul serio il termine indicato ...

