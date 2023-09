Appalti in frenata a luglio e agosto: effetto nuovo codice su gare e lavori di Flavia Landolfi

I dati Anac rilevano un forte rallentamento nelle gare delle stazioni appaltanti: -41% e -87% per il valore dei lavori. Pesa l'adattamento al nuove norme









L'estate per gli appalti pubblici ha portato aria di depressione. Luglio e agosto con il segno meno, quasi un destino per l'incedere al rallentatore delle stazioni appaltanti, le grandi protagoniste nella gestione di gare e affidamenti, anche quelle legate al Pnrr. Anche se in realtà l'inversione di tendenza era già nell'aria dopo la primissima frenata arrivata a luglio per via del debutto del nuovo Codice degli appalti. Con l'irruzione di qualche nuvolone nella più che vivace stagione delle gare...