Appalti, nel Lazio via alla legge che istituisce l’elenco dei Rup
La lista sarà volontaria e aperta ai dipendenti della pubblica amministrazione che hanno i requisiti previsti dalla legge. Limiti agli incarichi che si possono acquisire e meccanismo di rotazione
Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all’unanimità (32 voti) la proposta di legge n.188, che istituisce l’Elenco regionale dei Responsabili unici di progetto, illustrata dalla prima firmataria Micol Grasselli (FdI). «Questa proposta di legge – ha spiegato la la consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza – nasce dall’ascolto e dal confronto costante con gli enti locali, con i tecnici, con i professionisti del settore e, soprattutto, da una consapevolezza...