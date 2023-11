Appalti Pnrr: boom Bergamo, ultima Prato e crollo a Monza di Flavia Landolfi

Focus Anac sulla spesa procapite 2022 per le opere realizzate in 100 province italiane, anche con fondi Pnrr. Crescono le stazioni appaltanti qualificate previste dal nuovo Codice

C’è una linea rossa che parte da Bergamo, passa per Piacenza e risale ad Aosta. È quella che segna il termometro della spesa pro capite per opere, servizi e forniture nel 2022. E che vede un picco, in qualche caso con numeri stellari, nelle principali province italiane. L’Italia dei campanili nel 2022 è quella dei bandi di gara, trainati anche e soprattutto dalla grande locomotiva del Pnrr, passati al setaccio dall’Anticorruzione in un Focus sul mercato dei contratti pubblici 2021-2022. «Come risulta...