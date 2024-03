Gare Pnrr, operatore escluso se non dimostra di rispettare il principio Dnsh

È legittima l’esclusione da un appalto di forniture per omessa presentazione della check list contenente gli elementi di controllo finalizzati al rispetto del principio DNSH per non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Lo afferma il Tar Puglia con la sentenza n. 263/2024.

Il principio

Si tratta di una gara per la fornitura di bus elettrici per un importo di quasi 60 milioni di euro, in cui l’offerta di un operatore è stata dichiarata inammissibile per mancanza della check...