Appalti, nei primi 10 mesi +8,9% per i bandi e +46,7% per i valori
Cresme Europa Servizi: comuni e gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali hanno mandato in gara un terzo dell’importo complessivo
Il mercato dei lavori pubblici si appresta a chiudere l’anno con segni positivi. Secondo i dati dell’osservatorio Cresme Europa Servizi, nei primi 10 mesi del 2025 sono stati promossi 20.429 bandi per un importo di 68,775 miliardi di euro: rispetto allo stesso periodo del 2024 il numero di avvisi cresce dell’8,9% e il valore del 46,7 per cento.
Amministrazioni comunali e gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali, insieme, hanno mandato in gara un terzo del valore complessivo delle ...