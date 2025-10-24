Appalti pubblici, nuove soglie Ue: 5,404 milioni nei lavori e 216mila euro nei servizi
Ritocco al ribasso per l’allineamento dei valori soglia del prossimo 2026-2027 in vigore dal 1° gennaio
Scattano dal 1° gennaio 2026 le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta europea, il 23 ottobre scorso (serie L), dei tre regolamenti Ue che applicano l’adeguamento. La novità arriva dai regolamenti del 22 ottobre 2025 n. 2150, n.2151 e n. 2152 che limano leggermente le soglie vigenti. Nei settori ordinari (regolamento n.2152) le nuove soglie sono le seguenti: 140mila euro (invece di 143mila euro) per gli appalti pubblici di forniture...