Appalti pubblici, parere preventivo sui partenariati di Oriana Granato

Risposta entro 45 giorni dai dipartimenti di Palazzo Chigi e Ragioneria. Il parere può essere richiesto anche su progetti sotto le soglie dell’obbligo









Tra le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36) un tema centrale è quello della governance in materia di partenariato pubblico-privato (Ppp). Occorre quindi partire dagli articoli 175 – in materia di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio delle iniziative in Ppp – e 222 e 225, comma 16, che riscrivono il ruolo di Anac nel contesto del Ppp.Iniziamo intanto col ricordare che le amministrazioni dovranno adottare un...