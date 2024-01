Appalti, il recesso del committente non esclude il risarcimento per inadempimento

Pronti i chiarimenti della Cassazione in tema di appalto, ed in particolare di recesso da parte del committente. La Seconda sezione civile, sentenza n. 421 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso del proprietario di un immobile che, dopo aver commissionato grossi lavori di ristrutturazione, aveva deciso di interrompere il contratto per via di una serie inadempimenti ha infatti chiarito che egli non perde la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Aggiungendo poi che il direttore...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi