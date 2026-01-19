Appalti, terminate le opere Pnrr il mercato vira sul project financing

Esaurito l’effetto Pnrr il mercato dei lavori pubblici torna a rivolgersi ai finanziatori privati. Il project financing, nelle sue formule, è stato il protagonista del settore degli appalti del 2025. Secondo i dati forniti dall’osservatorio Cresme Europa Servizi, l’anno scorso il settore delle opere pubbliche ha promosso complessivamente 24.707 bandi per 74.179.062.299 euro, pari a un incremento del 4,7% per il numero di avvisi e del 25,6% per i valori rispetto al 2024.

A dare la spinta ai dati congiunturali...