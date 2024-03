Appalto integrato, legittimo richiedere uno staff di progettazione nel bando

Nella gara per l’affidamento di un appalto integrato è legittima la clausola del Disciplinare di gara con cui si richiede ai concorrenti di possedere una struttura operativa minima per lo svolgimento dell’attività di progettazione, indicando nel contempo gli schemi organizzativi e contrattuali in cui devono essere inquadrati i rapporti con il progettista.

Una clausola di questo tenore non può essere considerata irragionevolmente limitativa della concorrenza, né si può sostenere che la stessa introduca...