Appalto integrato, parità di genere vincolante per l'impresa ma non per il progettista di Roberto Mangani

Lo afferma il Tar Veneto nel caso di gare Pnrr, e sempre che il progettista sia indicato in sede di gara (e non faccia parte del raggruppamento offerente)









Gli obblighi diretti a favorire la parità di genere e l'occupazione giovanile previsti per i contratti pubblici rientranti nell'ambito degli interventi del Pnrr devono essere assolti esclusivamente dall'offerente in senso proprio, che in caso di aggiudicazione diviene titolare del relativo contratto. Di conseguenza in un appalto integrato di progettazione ed esecuzione tali obblighi non sussistono in capo al progettista indicato in sede di gara – ma non raggruppato - che in questa veste non assume...