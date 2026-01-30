Applicata per la prima volta la legge della Puglia sul salario minimo degli appalti

La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso che prevede, nel testo del bando, l’applicazione della legge regionale sul salario minimo per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per tutte le sue sedi, per gli esercizi 2026–2027. La legge viene applicata per la prima volta, riguarda tutte le sedi regionali diffuse sul territorio pugliese e garantisce un trattamento economico minimo inderogabile, il che segna una scelta destinata ad assicurare ai lavoratori interessati retribuzioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi