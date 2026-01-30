Applicata per la prima volta la legge della Puglia sul salario minimo degli appalti
L’avviso da 18,6 milioni riguarda i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per tutte le edi dell’ente per gli esercizi 2026–2027
La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso che prevede, nel testo del bando, l’applicazione della legge regionale sul salario minimo per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per tutte le sue sedi, per gli esercizi 2026–2027. La legge viene applicata per la prima volta, riguarda tutte le sedi regionali diffuse sul territorio pugliese e garantisce un trattamento economico minimo inderogabile, il che segna una scelta destinata ad assicurare ai lavoratori interessati retribuzioni...