Approvata la certificazione per il rimborso dei maggiori oneri Iva per la gestione del Tpl
Il modello “B”, relativo al preventivo 2026, può essere inviato dal 2 al 28 febbraio; il modello “B1”, relativo al consuntivo 2025, dal 31 marzo al 30 aprile
Pubblicato il decreto 20 gennaio con cui il ministero dell’Interno ha approvato la modalità di certificazione relativa all’attribuzione, a favore di unioni di Comuni, consorzi, comunità montane, Province della Sardegna e città metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’Iva in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Il contributo
Per compensare l’attribuzione alle regioni e agli enti...
Correlati
Altri Provvedimenti
Mutui Cdp, i Comuni valutano l’opportunità della rinegoziazione
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel