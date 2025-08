Aprire un cantiere per un nuovo federalismo fiscale

Dopo la bocciatura della Corte costituzionale (sent n. 192/2024) di circa il 70% della cosiddetta “legge Calderoli” sull’autonomia differenziata (art. 116, c. 3, della Costituzione), il Governo ha riaperto la partita. Il 19 maggio 2025 è stato approvato un nuovo Disegno di legge “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Si tratta dei cosiddetti Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001: ...

