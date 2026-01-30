Aprire un lucernario è «ristrutturazione»: serve il permesso
Tar Campania: in area sottoposta a vincolo necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica
L’apertura di due lucernari deve essere autorizzata dal titolo abilitativo. Anche perché la realizzazione muta l’aspetto delle strutture. Inoltre, in caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica.
È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, la numero 486/2026 in merito al ricorso, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, contro l’ordinanza emanata dal Comune con cui...
Correlati
Campania