Aran: permesso per concorso anche prima della prova, tutela infortuni uguale in tempo pieno e part time
Anche per le attività preliminari previste dai bandi quali, ad esempio, l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, a condizione della loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d’esame
Il dipendente può beneficiare degli otto giorni di permesso retribuito all’anno per la partecipazione a concorsi ed esami anche per le attività preliminari previste dai bandi di concorso quali, ad esempio, l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, a condizione della loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d’esame.
La tutela contrattuale in caso di assenza per infortunio sul lavoro e, in particolare, del periodo di comporto non conosce differenziazioni tra personale a...
