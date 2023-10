Architetti: l’equo compenso va applicato anche agli appalti pubblici di El&E

Il Consiglio nazionale scrive alla presidente Meloni e ai ministri Salvini e Calderone per chiedere una modifica urgente del Codice dei contratti

Young black architect working on project

«La legge sull’equo compenso va applicata in tutti i suoi aspetti, anche per quanto concerne gli affidamenti di incarico previsti dal Codice dei contratti. Il compenso deve essere commisurato alla qualità, alla quantità e alle caratteristiche delle prestazioni svolte e questo principio riveste una importanza dal punto di vista economico e sociale rilanciando il tema del progetto e della sua qualità e superando le criticità presenti nel Codice dei contratti che a breve saranno oggetto di valutazione». Così il presidente degli architetti, Francesco Miceli, nel suo intervento di apertura della Conferenza nazionale degli ordini degli Architetti PPC in corso di svolgimento a Roma il 26 e il 27 ottobre. La norma, ha ricordato sempre Miceli, «è una importante conquista per il mondo delle professioni per la quale, in questi anni, il Cnappc si è fortemente impegnato nella consapevolezza della sua importanza per la tutela e per la dignità delle professioni intellettuali». Miceli ha poi annunciato l’invio di una nota ufficiale al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del Lavoro, per portare alla loro attenzione la necessità dell’applicazione senza riserve della Legge sull’equo compenso adeguando in coerenza con il dettato della legge il Codice dei contratti: «un chiaro segnale politico volto a non penalizzare la professione ed in particolare quella esercitata dai più giovani», ha detto.