Architetti, solo uno su tre sceglie il lavoro autonomo di Margherita Ceci

I redditi contenuti e le difficoltà a trovare un'occupazione si riflettono anche sulle iscrizioni all'Università









Non risparmia gli architetti la crisi demografica delle professioni. Anche qui – come nelle precedenti puntate dell'inchiesta condotta dal Sole 24 Ore del Lunedì – a parlare sono i dati che arrivano da Almalaurea e Inarcassa: i redditi dei giovani sono limitati e in calo rispetto a quelli medi della categoria, aumentano le cancellazioni dall'ente previdenziale e a scegliere il lavoro autonomo è una minoranza dei neolaureati, in un contesto generale in cui è complesso per le nuove leve inserirsi. ...