Architetto italiano e Giovane talento dell'Architettura italiana, candidature fino al 1° settembre di El&E

La premiazione a Roma il prossimo 27 ottobre nel corso della Festa dell'Architetto 2023









C'è tempo fino al prossimo 1 settembre per presentare le candidature ai Premi "Architetto italiano" e "Giovane talento dell'Architettura italiana" 2023 da 10 anni unici Premi dedicati alle Architette e agli Architetti PPC. La partecipazione ai due Premi nell'anno delle celebrazioni per il Centenario dell'Istituzione dell'Ordine degli Architetti rappresenta una manifestazione tangibile della consapevolezza dell'appartenenza ad una comunità che è sempre più percepita come fondamentale nella vita dei cittadini e capace di svolgere quella rivoluzione culturale che l'Europa chiede.



"Architetto italiano" e "Giovane talento dell'Architettura italiana" hanno negli anni acquisito una importanza anche all' estero attraverso la diffusione ad eventi ed iniziative internazionali dello Yearbook, la selezione dei lavori che hanno partecipato ai Premi, testimoniando così l'impegno dei professionisti italiani per il il futuro delle città e dei territori del nostro Paese. La Cerimonia della Premiazione si svolgerà a Roma il prossimo 27 ottobre nel corso della Festa dell'Architetto 2023.