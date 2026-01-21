Fisco e contabilità

Arconet, l’Irap sugli incentivi tecnici si gestisce con il giro contabile

Con un chiarimento che anticipa i futuri aggiornamenti al Dlgs 118/2011, l’organismo tecnico traccia la rotta per evitare che il carico fiscale eroda i compensi del personale o finisca per “sporcare” i saldi degli enti

di Patrizia Ruffini

L’interpretazione Arconet chiarisce la partita fiscale: l’imposta resta fuori dal limite dell’80% e viene finanziata nel quadro economico dell’opera, mentre per la regolarizzazione contabile si utilizza il meccanismo del giro contabile.

Sulla travagliata gestione degli incentivi per le funzioni tecniche...

