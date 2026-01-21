Arconet, l’Irap sugli incentivi tecnici si gestisce con il giro contabile
Con un chiarimento che anticipa i futuri aggiornamenti al Dlgs 118/2011, l’organismo tecnico traccia la rotta per evitare che il carico fiscale eroda i compensi del personale o finisca per “sporcare” i saldi degli enti
L’interpretazione Arconet chiarisce la partita fiscale: l’imposta resta fuori dal limite dell’80% e viene finanziata nel quadro economico dell’opera, mentre per la regolarizzazione contabile si utilizza il meccanismo del giro contabile.
Sulla travagliata gestione degli incentivi per le funzioni tecniche...
Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel