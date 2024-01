Aree bianche, se decade il vincolo va reintegrata la destinazione urbanistica

Il Tar Salerno ha accolto il ricorso di un residente di un comune campano proprietario di una porzione di territorio espropriato in quanto incluso in un Piano per insediamenti produttivi approvato dal Comune. Tra i vari motivi alla base del ricorso, i giudici della Seconda Sezione del Tar hanno indicato come dirimente la circostanza che il Pip comunale fosse stato adottato e approvato in carenza di vincolo preordinato a esproprio. Su questa base hanno deliberato di accogliere il ricorso e di annullare...

