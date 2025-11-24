Aree idonee: dopo l’ok, a sorpresa, del Cdm ora il boccino passa alle Regioni

Con una mossa a sorpresa arriva il via libera del Consiglio dei ministri alle norme che definiscono un set minimo di aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e stabiliscono i paletti ai quali dovranno attenersi i governatori nell’individuare ulteriori porzioni di territorio adatte ad accogliere questi impianti. Le novità sono contenute nel decreto che ha incassato giovedì il disco verde di Palazzo Chigi e che contiene anche le misure in materia di credito...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi