Aree interne, 200 milioni ai Comuni per il miglioramento sismico di opere «strategiche»

Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici, elisuperfici pubbliche e strade nei comuni delle aree interne che ricadono nelle zone sismiche 1 e 2. Sono dedicati a questo 200 milioni di risorse che il dipartimento di Palazzo Chigi, Casa Italia, ha messo a bando con un avviso pubblicato in questi giorni. La pubblicazione dell’avviso fa scattare il conteggio di 150 giorni per presentare le istanze, ma la misura prevede ulteriori comunicazioni da parte di Casa Italia per fornire...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi