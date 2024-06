Aree tutelate, condono possibile se l’opera rispetta i vincoli

In caso di vincolo idrogeologico il condono in sanatoria non è precluso a condizione che sia compatibile con le condizioni che hanno generato la tutela. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Salerno, la numero 1179/2024 con cui si chiedeva l’annullamento di una determina del Comune di Sarno che aveva respinto un’istanza di condono.

La vicenda era iniziata nel 2004 quando era stata...