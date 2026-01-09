Imprese

Arriva «Mochi» il primo materiale al mondo trasparente e isolante

Messo a punto all’Università del Colorado è integrabile nelle superfici vetrate ed è in grado di far filtrare pienamente la luce e al contempo di contenere il calore, un risultato mai raggiunto nemmeno con l’aerogel in uso alla Nasa

di Mila Fiordalisi

Un materiale isolante trasparente, in grado in un sol colpo di abbattere i consumi energetici degli edifici aumentando l’illuminazione naturale all’interno degli stessi. Si chiama Mochi (che sta per «Mesoporous optically clear heat insulator», nella foto di Glenn Asakawa/CU Boulder), è stato messo a punto da un team di ricercatori dell’Università del Colorado a Boulder ed è stato testato in due versioni: lastre da un metro quadrato e sottili e flessibili “fogli” per poterlo utilizzare all’interno...

