Arriva «Mochi» il primo materiale al mondo trasparente e isolante
Messo a punto all’Università del Colorado è integrabile nelle superfici vetrate ed è in grado di far filtrare pienamente la luce e al contempo di contenere il calore, un risultato mai raggiunto nemmeno con l’aerogel in uso alla Nasa
Un materiale isolante trasparente, in grado in un sol colpo di abbattere i consumi energetici degli edifici aumentando l’illuminazione naturale all’interno degli stessi. Si chiama Mochi (che sta per «Mesoporous optically clear heat insulator», nella foto di Glenn Asakawa/CU Boulder), è stato messo a punto da un team di ricercatori dell’Università del Colorado a Boulder ed è stato testato in due versioni: lastre da un metro quadrato e sottili e flessibili “fogli” per poterlo utilizzare all’interno...