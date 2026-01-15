Arriva il pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e baby gang

Stretta draconiana sul porto di coltelli, giro di vite sulle baby gang e sanzioni anche ai genitori che non vigilano. Pene più severe per borseggi e furti in abitazione. Vincoli ai giudici sulla convalida dei trattenimenti di migranti. Sono alcune delle norme contenute ella bozza del pacchetto sicurezza chiuso al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di concerto con palazzo Chigi e pronto per uno dei prossimi Cdm. Un pacchetto di cui Piantedosi, rispondendo al question time della Camera...